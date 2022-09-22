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Dünya Peskov'un oğlundan Putin’e şok! Resmen reddetti
Dünya

Peskov'un oğlundan Putin’e şok! Resmen reddetti

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rus gazetecilerin, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlunu seferberliğe katılması için araması üzerine Peskov'un oğlu Nikolay Peskov, askere gitmeyi reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 12:18:00 -
Peskov'un oğlundan Putin’e şok! Resmen reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün duyurduğu kısmi seferberlik ilanı Rusya'da tartışmalara neden olurken, 2 Rus gazeteci bu karar üzerine Rus politikacılarının çocuklarının askere gidip gitmeyeceğini merak etti. Sosyal medya üzerinden politika programları yapan Rus gazeteci Dmitry Nizovtsev, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu Nikolay Peskov'u telefonla aradı. Kendisini Rus ordusundan bir askeri komiser olarak tanıtan Rus gazeteci, Nikolay Peskov'a kısmi seferberlik çağrısı üzerine askere alınacağını ve saat 10:00'da askeri birimlere teslim olması gerektiğini söyledi. Nikolay Peskov ise çağrıyı reddederek, "Elbette yarın saat 10:00'da gelmeyeceğim. Ben bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim. Genel olarak neler döndüğünü ve hangi haklara sahip olduğumu anlamam gerekiyor" dedi.

Rus askeri komiser olarak tanıtan gazeteciye verdiği cevapta gönüllü askerlik onayı da vermeyen Nikolay Peskov, "İnanın ne sizin ne benim buna ihtiyacım var. Vatanımı savunmayla ilgili bir sorunum yok. Ama oradaki konumumu anlamam gerekiyor. Sizlerin bazı siyasi koşulları anlamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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