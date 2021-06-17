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Dünya Peskov'dan ABD açıklaması: Aşağı yukarı beklediğimiz gibiydi
Dünya

Peskov'dan ABD açıklaması: Aşağı yukarı beklediğimiz gibiydi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeyle ilgili, "Aşağı yukarı beklediğimiz gibi geçti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 00:40:00 -
Peskov'dan ABD açıklaması: Aşağı yukarı beklediğimiz gibiydi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sputnik'e konuşan Peskov, görüşmenin nasıl geçtiği yönündeki soruya, "Aşağı yukarı beklediğimiz gibi geçti. Fakat sonrası gelişmelere bağlı" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, ABD ile stratejik istikrar görüşmelerine Rusya adına kimlerin katılacağı sorusuna ise, "Henüz bilinmiyor" yanıtını verdi.

Öte yandan Cenevre'deki görüşmenin ardından, ABD'nin Rusya'nın 'hasım ülkeler' listesinden çıkarılması için nedenlerin oluşup oluşmadığı sorusunu da yanıtlayan Peskov, "Hayır, henüz bunun için bir neden yok" dedi.

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