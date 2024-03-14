  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Soruları önceden verdiğini itiraf etti! Bu kadar detaylı soracağını bilmiyordum

Türkiye'den en çok silah satın alan ülke belli oldu! Katar'ı bile geride bıraktılar

Garipoğlu ailesi gibi gülüyorlar eğleniyorlar... Eylem Tok'un oğlunun işlediği cinayet bir Sabetayist ritüeli miydi?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek

“Engelleniyoruz” diyen şizofren, bakın halkı nasıl cezalandırıyor!

Görüntüler mide bulandırmıştı! Büyük skandal sonrası Oba Makarna'dan açıklama

Bunu baştan düşünecektin Fatih bey… İşte Erbakan’ın en büyük hatası!..

Zorunlu askerlik 3 yıla çıktı! İsrail ordusuna Gazze revizesi

İsrail'den kirli Türkiye planı! O geceyi bekliyorlar, herkes uyanık olsun

3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi
Dünya Peskov: Putin'den korkulmamalı!
Dünya

Peskov: Putin'den korkulmamalı!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 14:53:00 -
Peskov: Putin'den korkulmamalı!

Kremlin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov'un Litvanya'da uğradığı çekiçli saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kremlin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov'un Litvanya'da uğradığı çekiçli saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kremlin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov'un Litvanya'da uğradığı çekiçli saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, saldırının "açıkça önceden planlanmış olduğunu" söyledi ve ülkesinde kimsenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korkmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu açıklamayla ilgili soruya, "Putin'den korkulmaması, ona saygı duyulması ve dinlenmesi gerektiği" şeklinde yanıt verdi.

Putin, dün yaptığı açıklamada, Batı'ya Rusya'nın teknik olarak "nükleer savaşa hazır olduğunu" ve ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bunun çatışmanın önemli ölçüde tırmanması anlamına geleceğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peskov, Putin'in bu açıklamasına ilişkin ise "Putin'in sadece bir gazetecinin sorularını yanıtladığını" ve "Rusya'nın teorik olarak nükleer silah kullanmak zorunda kalacağı, zaten iyi bilinen koşulları yeniden ifade ettiğini" yorumunu yaptı.

Peskov, Putin'in taktik nükleer silahları kullanmayı hiç düşünmediğini ve bu konuda herhangi bir tehditte bulunmadığını belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23