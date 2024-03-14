Peskov: Putin'den korkulmamalı!

Kremlin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov'un Litvanya'da uğradığı çekiçli saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kremlin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov'un Litvanya'da uğradığı çekiçli saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, saldırının "açıkça önceden planlanmış olduğunu" söyledi ve ülkesinde kimsenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korkmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu açıklamayla ilgili soruya, "Putin'den korkulmaması, ona saygı duyulması ve dinlenmesi gerektiği" şeklinde yanıt verdi.

Putin, dün yaptığı açıklamada, Batı'ya Rusya'nın teknik olarak "nükleer savaşa hazır olduğunu" ve ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bunun çatışmanın önemli ölçüde tırmanması anlamına geleceğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peskov, Putin'in bu açıklamasına ilişkin ise "Putin'in sadece bir gazetecinin sorularını yanıtladığını" ve "Rusya'nın teorik olarak nükleer silah kullanmak zorunda kalacağı, zaten iyi bilinen koşulları yeniden ifade ettiğini" yorumunu yaptı.

Peskov, Putin'in taktik nükleer silahları kullanmayı hiç düşünmediğini ve bu konuda herhangi bir tehditte bulunmadığını belirtti.