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Siyaset Peşini bırakmıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme
Siyaset

Peşini bırakmıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme

Yeniakit Publisher
2023-06-07 15:58:00 -
Peşini bırakmıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme

CHP'de değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerinin ardından yaptığı ‘değişim’ çıkışını yineledi.

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan yeni görevlendirmelere atıf yapan İmamoğlu, “Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum” dedi.

Toplumun değişim istediğini ifade eden İmamoğlu, “Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz” ifadesini kullandı. İmamoğlu, söz konusu değişim sürecinde görev almaktan çekinmeyeceğini söyledi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şunun altını çizelim ne yazık ki 9 yılda 3 kez üst üste seçim kaybettik, Cumhurbaşkanı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP, Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi partisidir.
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Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partilerin hizmet aracı olduğunu defalarca dile getirdim. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekün bir değişim, bi,r anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.

Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağının hepimiz bilincindeyiz.Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız.

Konuşmasının ardından bir basın mensubunun “Sayın Kılıçdaroğlu ile Ankara’da görüştünüz, daha sonra geçtiğimiz günlerde bir görüşmeniz daha oldu. Sizin ‘Bu değişim sürecine liderlik etmekte gönüllüyüm’ dediğiniz konuşuluyor. Bu değişime liderlik etme konusunda ‘benh varım’ diyor musunuz? sorusuna şu yanıtı verdi.

“Elbetteki tüm duygu ve düşüncelerimi geniş kapsamlı şekilde kendisi ile paylaştım İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olmaya devam edeceğim. Süreci takip ediyorum.

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