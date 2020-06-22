Peşin öde ucuz tatil yap

Akit Ekonomi

Yerli turistler, tatil faturalarını taksitlendirmek yerine peşin ödemeyi tercih ediyorlar. Kamu bankaları tarafından uygun vade oranlarıyla sunulsa da turistler, 36 aylık kredi veya 18 aylık kredi kartı borcu altına girmekten kaçınıyorlar. Peşin ödemelerde yapılan indirimler de tatilcilerin dikkatlerini çekiyor. Nitekim yüzde 60’a varan indirimlerde yararlanmak için başvuran başvurana. Corona virüsü (Covid-19) tehdidinin büyük ölçüde bertaraf edildiğini belirten seyahat acentelerinin yetkilileri, “Yeni dönem başlıyor. Gücümüze güç katacağız. Temmuz ayında ise tur talebi rekora varacak” diyor. Aynı yetkililer, peşin tatil alımının da önemli oranda artacağı öngörüsünde bulunuyor.

İndirime gidiyoruz

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, YENİ AKİT’e yaptığı açıklamada peşin ödemelerde bir miktar indirime gittiklerini dile getirdi. İndirimlerinin olumlu yankı uyandırdığını anlatan Onaran, “İlerisi için umutluyuz. Malum, erken rezervasyon bu sene temmuz döneminde başlayacak. Ve peşin ödemelerde uygulayacağımız kampanyalarımız ilgi görecek” şeklinde konuştu.

Covid-19’un ekonomiye darbe vurmaması ve iç tüketimi baltalamaması adına kredi ile kredi kartında vade adedinin artırıldığını hatırlatan Onaran, “Biz de hükümet tarafından atılan adımlara kayıtsız kalmıyor, ödemeleri 12 aya ya da 6 aya bölüyoruz. Olumlu dönüşler de alıyoruz” diye konuştu.

Fiyatları aşağı çektik

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu ise hayatın normale dönmesiyle tatil beldelerine akının başladığına işaret etti. Polatoğlu, ayrıca şu görüşleri paylaştı: “Gelinen aşamada tur ve otellere peşin ödeme yapan yapana. Çünkü 12 aylık ya da 15 aylık borçların altına girmekten imtina ediliyor. Kuşkusuz, yazın yapılan tatilin faturasını 1-1.5 sene ödemek yorucu, hiç de kolay değil. Onun için biz peşin ödemelerde minimum yüzde 20 indirim uyguluyoruz. 10 bin liralık tatil 8 bin liradan satışa sunuyoruz. Emin olun, takdir topluyoruz. Tabii kamu bankalarınca peşpeşe tatil paketi ilan edilmesinin hemen akabinde satışlarımız yüzde 15-20 artı ama ardından bıçak gibi kesildi. Zira olan bitenleri yakından takip eden tatilciler, daha uygun fiyatlı ve 2-3 ay vadeli ödemelerle tur satın alma, otel bulma arayışına girdiler.”