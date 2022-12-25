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Ekonomi Peş peşe zam gelince herkes oraya koştu! Fiyatlar çok uygun! Kapış kapış alıyorlar
Ekonomi

Peş peşe zam gelince herkes oraya koştu! Fiyatlar çok uygun! Kapış kapış alıyorlar

Bursa'da cumartesi akşamları kurulan bitpazarına gelenler gözlerine inanamadı. Otomobiller için park yeri bulamazken, kalabalık havadan görüntülendi. Pazara gelenler kıyafetten ev eşyalarına kadar birçok ürün aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 13:06:00 -
Peş peşe zam gelince herkes oraya koştu! Fiyatlar çok uygun! Kapış kapış alıyorlar

Bursa'da cumartesi akşamları kurulan bitpazarına gelenler gözlerine inanamadı. Otomobiller için park yeri bulamazken, kalabalık havadan görüntülendi. Pazara gelenler kıyafetten ev eşyalarına kadar birçok ürün aldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde her cumartesi kurulan bitpazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, antika eşyalardan elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar birçok ürünü istediği fiyata bulabiliyor.

Pazara akın eden bazı vatandaşlar, “Fiyatların çok uygun olduğunu gördük. Artık daha sık gelmeyi düşünüyoruz. Burada fiyatların gündüz pazarına göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntısı aracı koyacak yer bulamıyoruz” dedi.

 

 

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Yorumlar

Putsavar

bay kemallll GELDE VARLIK BEREKET KUYRUĞU GÖRRR EYYYYY CAAAAHHAAAELİLER TÜPGAZ KUYRUĞU DEĞİL BU
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