Peş peşe yaşanan facialar sonrası önemli çağrı: Köpük sistemi zorunlu olmalı

Taha Emre Özdemir Ankara

"Son günlerde yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan Rahmet diliyorum." diyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan; "Karayollarında Türk Hava Yolları'ndaki gibi eğitimli personelimiz yok. Biz bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na da ilettik. Şoför, Host, Hostes ve Muavin eğitimi için okul açılmasını talep ettik. Dolayısıyla eğitimsiz insanlarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Benzin istasyonları denetlenmeli'

"Otobüslerin 2016 yılında çıkan Euro 6 Model Motorlarında yağlı mazot kullanma şansı kalmadı." ifadesini kullanan Özcan, "Eski model otobüslerde hala yağlı mazot kullanılıyor. Benzin istasyonlarının bu yakıtı satmamaları için kontrol altına alınması gerekiyor." dedi.

'Köpük sistemi zorunlu hale gelmeli'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çağrıda bulunan Birol Özcan, şunları söyledi:

"Yönetmeliğe göre otobüslerin arka motorlarında yangın alarmını veren bir sensör var. Bu sensör yeterli değil. Sensör arka motorda çıkan yangından dolayı sinyal verdiği zaman, köpük sisteminin de devreye girmesi gerekiyor. Sanayi Bakanlığı bu sistemin tüm otobüslerde uygulanması için bir yönetmelik çıkartmalı. Yangın çıktığı zaman sensör sinyal verecek, köpük söndürecek. Uyarıyı gören şoför de aracı durdurup yolcuları tahliye edecek. Otobüsü üreten firmalar ek maliyetten dolayı bu sistemi kurmuyor. Sistemi daha sonradan yaptıran otobüsçü sayısı da çok az. Arka motorlardaki sensör ile birlikte köpük sistemi de zorunlu hale getirilmeli."

'Yolcularımız panikleyince izdiham yaşanıyor'

Otobüs yolcuları için de uyarılarda bulunan Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Otobüslerde bir ön kapı ile orta kapı var. Mesela 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın kahve makinesinden çıktı. Kahve makinesi orta kapıda durduğundan ve yangında o noktada çıktığından dolayı arka koltuklarda oturan 20'nin üzerinde kişi panikle izdihama sebep oldu. Halbuki otobüslerde her camın yanında çekiç bulunuyor. Bunu alıp cama vurduğunuz zaman cam zaten kırılacaktır. Eğer çekiçle yapamazlarsa iki ayakları ile cama vurduklarında da cam kendini dışarı bırakacaktır. Olay anında soğukkanlı olabilmek çok önemli.

'Sıcak ikramı kaldırılmalı'

Otobüslerden sıcak ikramının da kaldırılması gerekiyor. Bu yürüyen bir araç. Önüne hayvan çıkabilir, çukurlar var. Yolculara sıcak ikram dağıtılırken kazaya sebebiyet verebilir ki geçmişte yaşandığı zamanlar da oldu. Yönetmelikle sıcak ikramın iptal edilmesi gerekiyor. Biz otobüs firamaları ile bu konuya ilişkin toplantılar yaptık ama aralarındaki rekabetten dolayı ikramları kaldırma kararı alamadık."