0553 313 94 23

Peş peşe yangınlar sonrası orman ekiplerine talimat

Son günlerde peş peşe meydana gelen orman yangınları sonrası harekete geçen Orman Genel Müdürlüğü, bölge müdürlüklerine Türkiye genelinde bütün ilk müdahale araçlarının yangın riski yüksek bölgelerde bütün gün devriye gezmesi ve helikopterlerin sırayla devriye görevi yapması talimatı verildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:10
Peş peşe yangınlar sonrası orman ekiplerine talimat

Peş peş meydana gelen orman yangınları sonrası Orman Genel Müdürlüğünce bölge müdürlüklerine gönderilen talimatta, Türkiye genelinde bütün ilk müdahale araçlarının yangın riski yüksek bölgelerde bütün gün devriye gezmesi ve helikopterlerin sırayla devriye görevi yapması istendi. 

Hava sıcaklığı yüksek nem oranı ise düşük olduğu için orman yangını riskinin arttığı son dönemde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halinde bekliyor. 

Yangın riskinin arttığı bugünlerde Orman Bölge Müdürlüğünce bölge müdürlüklerine 3 maddelik talimat gönderildi. 

15 dakikada bir devriye

Talimatta, "Türkiye genelinde ilk müdahale araçları yangın riski yüksek bölgelerde bütün gün devriye gezecekler. Bütün hava araçları saat 14.00'de havalanacak ve 15 dakika devriye gezecekler. 15 dakikalık devriye görevi sonrasında 40 dakika arayla yeniden teker teker sırayla devriye görevi yapacaklardır." ifadelerine yer verildi. 

Talimatın ardından özellikle Muğla ve Antalya bölgelerinde helikopterlerin devriye uçuşu yaptıkları gözlendi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:10
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. Orman Genel Müdürlüğü
  4. orman yangınları
  5. Orman Bölge Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
    1. İki otomobilin çarpıştığı kazada 8..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şehitlerimizin..
    3. Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı
    4. (Düzeltme) Malazgirt Zaferi’nin..
    5. Sakarya'da tarlada erkek cesedi bulundu!
    6. "Dur" ihtarına uymadı, polisi..
    7. Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı..
    8. Peş peşe yangınlar sonrası orman..
    9. Trabzonspor, Daniel Sturridge ile..
    10. Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer,..
    11. "Yangına karşı kriz yönetimi başarılı..
    12. Geç bile kalmadık mı beyler! Emine..
    13. Firari hükümlü tuvaletin havalandırma..
    14. 'TSK'da 5 general istifa etti' iddiası
    15. Başkan Çerçioğlu’ndan hafta sonunu..
    16. Adryan Oliveira Tavares imzayı attı
    17. Çocuklarınızı yeni eğitim-öğretim..
    18. Ahlat ‘şaha’ kalktı
    19. Kars’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü..
    20. Furkan Ağca, Develispor’da
    21. PKK’lı teröristlerin HDP’li..
    22. Benzin ve motorine zam!
    23. Ntep imzayı attı
    24. Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya..
    25. Türkiye’nin vefat eden değerlerinin..
    26. Selçuk Onat: "Kamu atamalarına..
    27. Yemen Savunma Bakanlığı'ndan..
    28. Elazığ’da jandarmadanmotosiklet..
    29. Karataş’ın su sorunu tarihe karışıyor
    30. Dedebağ hayrı için kazanlar 737. kez..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek