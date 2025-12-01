Farklı mesleklerden kadınlar, altın yerine kitap günü için bir araya geliyor

Elazığ'da yaşayan Rümeyza Gök, daha önce kitap kulüplerinde bulunmasının ardından kendisi de bir kitap kulübü açmaya karar verdi. Yakın arkadaşlarıyla konuyu konuşan Gök, arkadaşlarının da kendisini desteklemesiyle ‘Bir Derin Dünya Kitap Kulübünü' oluşturmaya karar verdiler. İlk etapta 4 kişiyle başlayan kulüp, daha sonra vatandaşların sosyal medya aracılığıyla bilinmesinin ardından 100 kişiye ulaştı. Her ay bir kitap seçen kulüp, bir ay içerisinde okudukları kitabı, ay sonunda kitabı seçen moderatör eşliğinde farklı düşüncelere yer vererek kitap hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Okuyucuların tamamının kadın olduğu kulüpte, birbirlerini tanımayan kadınlar, altın günü yapmak yerine kitap okuyarak farkındalık oluştururken aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ediniyor.