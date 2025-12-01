Farklı mesleklerden kadınlar, altın yerine kitap günü için bir araya geliyor

Çocukluğundan itibaren kitap okumayı sevdiğini belirten kulübün kurucularından Rümeyza Gök, "Dönemler içerisinde kitap kulüplerinde bulundum. Bir gün evde otururken kendi kendime neden kitap kulübü kurmadığımızı düşündüm. Daha sonra fikrimi yakın arkadaşlarıma söyledim. Onlardan da çok güzel geri dönüşler alınca dört bir koldan kitapseverlere ulaşmaya başladık. Bizim kitap kulübümüz tek bir moderatör eşliğinde değil, herkesin katılımcı, sunum ve kitap önerisi yaptığı bir kulüp. Farklı mesleklerden hiç tanımadığımız insanlarla bir araya geliyoruz. Aynı kitabın etrafında bir kahve yudumlarken kitabımızın sayfalarını çeviriyoruz. Biliyoruz ki kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Biz bunun yanında aynı zamanda yeni insanlarla tanışıyoruz. Bir kitabın etrafında toparlanarak yeni bakış açılarını duyuyoruz. Arkadaşlar hazırlanırken kitap sayfasında kendilerinden yeni bir bakış açışı buluyorlar. Kimisi okuduğu kitabın sunumunu yaparken heyecanını yeniyor. Bu şekilde yeni dostluklar da kuruyoruz. Kısaca hayatlarımıza dokunarak amaçlarımıza ulaşmış oluyoruz" dedi.