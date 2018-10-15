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Peş peşe indirim açıklaması! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Enflasyonla mücadeleye GSM şirketleri de destek verdi. Vodafone Türkiye, Turkcell ve Türk Telekom yapacakları ekonomiye destek olacak.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:02
Peş peşe indirim açıklaması! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak.

VodafoneTürkiye de belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Uygulama gelecek hafta itibarıyla başlayacak. Yeni abonelerin yararlanabileceği indirim kampanyası, yıl sonuna kadar sürecek.

TURKCELL DE İNTERNET KOTALARINI 2'YE KATLAMA KARARI ALMIŞTI

Turkcell de abonelerinin internet kotalarını 2'ye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında "Turkcell"liler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca dijital uygulamalar BiP, TV , Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli gigabaytların 2 katına çıkarılması kararı alındı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:02
  1. Vodafone
  2. turkcell
  3. Türk Telekom

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