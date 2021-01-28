'Pes' dedirtti! CHP'li İBB'den yüzde 44 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yediemin otoparklarının zammı görüşüldü. Toplantı sonrası gelen açıklamada otoparklara yüzde 44 zam yapıldığı bildirildi. İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum." ifadesi "pes" dedirtti. Yapılan zammın ardından akıllara CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul nimet, nimet" ifadeleri geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
"Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum"
Konuyla ilgili konuşan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman" iddiasında bulundu.
İstanbul nimet nimet!
Yapılan zammın ardından akıllara CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul nimet, nimet" ifadeleri geldi.