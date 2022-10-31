Pes dedirten görüntü! Yolu kesip bakın ne yaptılar

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Elazığ'da düğün konvoyunda araçlardan inen vatandaşlar, trafiğe kapattıkları yolda çiftetelli oynadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:58:00 - 2022-10-31 11:59:06

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde yaşandı.

Düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.

Öte yandan olay anı, trafikte bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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