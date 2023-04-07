‘Pes artık’ dedirten ifade! Cihan Kolivar mahkemede fena kıvırdı

Katıldığı bir televizyon programında ‘ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir, bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor’ şeklinde sözler söyleyen ve 3 ayrı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 17.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cihan Kolivar ve avukatı hazır bulundu.

"Kendimi ifade edemedim"

Duruşmada savunma yapan Kolivar, 50 yıllık fırıncı olduğunu, 4 yıldır da kendi kurduğu sendikanın başkanlığını yaptığını söyleyerek, "Benim sorunum İstanbul’da kaliteli ve ucuz ekmek yapmak. Benim derdim ilçe belediyelerle, imar yasası açıktır. Ekmek fırınları küçük sanayi bölgesinde açılabileceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır ancak İstanbul’da yasadışı yerlere doğal gaz bağlatılarak fırın açılmasına müsaade edilmektedir. Belediye görevlileri de bu durumu görmezden gelmektedir. Benim merkezi hükümetle, Cumhurbaşkanı ile herhangi bir sorunum yoktur. Canlı yayında anlatmak istediğim buydu ancak süre kısıtlı olduğu için kendimi yeterince ifade edemedim" dedi.

Sanık Kolivar savunmasının devamında, "Kesinlikle Türk milletini aşağılama gibi bir kastım olamaz. Bırak Türk milletini ben hiçbir millete saygısızlık etmem. Toplum ve millet kavramı farklı kavramlardır. Toplumla milletin ne alakası var? Canlı yayında TÜBİTAK’ın raporlarında kabul ettiği hususları anlatmak istemiştim. Raporlarda makarna ve ekmeğin çocuk gelişimini etkilediğinden bahsedilmektedir, ben aslında bunu anlatmak istemiştim. Paylaşımda geçen ‘hırsızlar’ ifadesi ise söz konusu belediyeler ve ruhsatsız faaliyette bulunan fırınlara göz yuman memurlardır. Benim bütün anlattığım şeyler hep ekmek israfı nasıl azalır, vatandaş ucuz ve kaliteli ekmek nasıl yer bunu anlattım. Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmem, bana yakışmaz. Hele Türk milletine, kafama silah dayasalar ettiremezler" ifadeleri kullandı.

Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin sözlerinin cımbızla çekildiğini, aslında hem halkı hem fırıncıları düşünerek konuştuğunu, yayının süresinin çok kısa olduğu için birkaç cümle sıkıştırmak zorunda kaldığını ve beraatını talep etti.

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kolivar, "AK Parti’si açtırmayanı var, CHP’li açtıranı var. Kaçak yere doğal gaz bağlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak yerlere şey diyor. Ondan sonra depreme önlem alındı, neyin önlemini alıyorsun? O binalar hemen yıkılacak. Sonra diyorsun ki bir çalışma yapalım, hangi kurumlar deprem olursa açık kalır, jeneratörü var mı, unu var mı, işçisi dışarıda mı, ekmeksiz kalacak mı Herkes yatmış kulağının üstüne, hepsi yalan. Ben zaten hiçbir politikacıyı sevmem. Neredeyse fırının temizliğini Cumhurbaşkanı bilecek, böyle saçmalık olabilir mi? Herkes Cumhurbaşkanı’ndan şey bekliyor, Cumhurbaşkanı şey olsa yetişemez. Herkes kendi görevini yapacak. İlçe belediyelerine bağlı bizim fırın işleri" şeklinde konuştu.

Olay

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" demişti. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma neticesinde önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra ise tahliye edilmişti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede şüpheliye ait sosyal medya hesabı üzerinden 4 Nisan ve 23 Eylül tarihinde yapılan paylaşımlar da yer aldı. İddianamede, şüpheli Kolivar'ın doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik söylenen ‘Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor' şeklindeki sözleri dikkate alındığında, şüphelinin Türk Milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği kaydedildi. Ayrıca iddianamede, şüphelinin bununla birlikte hakaret içerikli sözlerini televizyon kanalında yayınlanan bir programda sarf etmesi ve programın çok sayıda kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle suçta aleniyet unsurunun da bulunduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cihan Kolivar'ın ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve ‘Türk Milletini alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 5 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.