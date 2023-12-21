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Yaşam Pes artık! Bakın bu kutlamayı niye yapmışlar
Yaşam

Pes artık! Bakın bu kutlamayı niye yapmışlar

Yeniakit Publisher
2023-12-21 11:53:00 -

İstanbul’da cezaevinden çıkan kişiyi karşılamak için hazırladıkları tören pes dedirtti.

Başakşehir’de cezaevinden tahliye edilen bir kişiye düzenlenen karşılama töreni görenlere pes dedirtti. Sokak ortasında meşale ve ateş yakan grup havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen bir kişinin karşılanması için yapılan tören bu kadarı da pes dedirtti. Sokağa ses sistemi kuran grup, şahıs geldiği esnada meşaleler yakarak havaya ateş açtı. Tören dakikalarca sürerken çekilen görüntülerde yaşları küçük çocukların tabancalarla havaya onlarca el ateş açtığı görüldü.

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