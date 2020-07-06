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Siyaset

Pervin Buldan’dan Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne açık mesaj

CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaptıklarını üstüne basa basa söyleyen HDP’li terör sevici Pervin Buldan, bu ittifakın daha da büyüme ve genişleme zamanı olduğunu ifade ederek yeni kurulan Deva Partisi ile Gelecek Partisi'ne göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:42:00 -
Pervin Buldan’dan Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne açık mesaj

CHP ve İYİ Parti, HDP ile ittifak yapmadıklarını net bir dille yalanladı. Terör sevicisi Pervin Buldan ise yaptığı açıklamalarda, ittifakı açık açık dile getiriyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buldan'ın açıklamalarında "ittifak" sözleri gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in kabul etmediği "ittifak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kesin bir dille HDP'yle ittifak yapılmadığını savunmasına rağmen HDP'li Buldan, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde ittifak kurulduğunu dile getirdi.

Pervin Buldan, bu ittifakın daha da büyüme ve genişleme zamanı olduğunu ifade ederek yeni kurulan Deva Partisi ile Gelecek Partisi'ne göz kırptı.

"31 Mart ve 23 Haziran, demokrasi ittifakının neler başarabileceğini..."

Terör sevici HDP'li Buldan, şunları söyledi: Toplumun her kesimine yaşananları anlatacağız ve konuşacağız. Her bir buluşmamız demokrasiye ve topluma nefes aldıracaktır. Biz gençler ve kadınlarla bu baskıyı aşacağız. Demokrasi ittifakıyla bunu başaracağız. Demokrasi güçleriyle ‘demokrasi’ konusunda da birlikte hareket etmekte son derece ısrarlı ve kararlıyız. 31 Mart ve 23 Haziran, demokrasi ittifakının neler başarabileceğini ortaya koydu. Şimdi bu ittifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı.

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Yorumlar

neron11

orasını burasını kırpmasına gerek yok,babacan ve davutoğlunun ne amaçla parti kurduğunu bilmeyen mi var,elbette seve seve ortağınız olacak bu devşirmeler.
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Nihal

Vav süper olur şimdide teröristlerle yav ne günlere kaldılar
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