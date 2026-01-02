Perver Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı ve Kökeni Nedir?

Perver kelimesinin kökeni Farsçaya dayanmaktadır ve dilimize yerleşmiş bir yapım eki olarak kabul edilir. Tek başına nadiren kullanılan bu sözcük, genellikle başka bir ismin arkasına eklenerek o isme karşı duyulan bağlılığı, sevgiyi ya da koruma eğilimini ifade eden bir sıfat türetir. Günlük dilde sıkça karşılaşılan ve anlamının bilinmesi gereken bu ek, cümle içinde doğru kullanımı sağlamak açısından önem taşır.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan tanımına göre **perver kelimesi ne demek anlamı** incelendiğinde; temel olarak "besleyen, yetiştiren, seven veya koruyan" karşılıklarına geldiği görülür. Perver, kendinden önceki kelimenin niteliğini artırarak, o niteliğe sahip olan kişiyi tanımlar. Bu anlamıyla, dilimizdeki birçok bileşik kelimenin anlam derinliğini oluşturur.

Perver Kelimesi Hangi Sözcüklerle Kullanılır?

Perver, genellikle sevgi, ilgi veya sahiplenme ifade eden bileşik kelimeler oluşturmak için kullanılır. Bu kelimenin en bilinen ve en sık kullanılan örneği **misafirperver**dir. Bu kullanımda perver, "misafiri seven, misafiri ağırlayan veya besleyen" anlamını taşır ve cömertliği ifade eder.

Bir diğer önemli kullanım örneği ise vatan sevgisini ifade eden **vatanperver**dir. Mehmet Bahaettin’in 1924 yılında yayımlanan Yeni Türkçe Lügat eserinde de geçen bu kelime, "vatanına tapan, vatanını seven veya vatanını koruyan" manasına gelmektedir. Bu örnekler, perver ekinin her zaman güçlü bir sevgi, sahiplenme veya bakım niteliği taşıdığını açıkça göstermektedir. Bu ekin anlamının bilinmesi, türetilmiş sıfatların doğru anlaşılmasını kolaylaştırır.