Peru'nun büyükelçisini süresiz geri çekme kararına Meksika'dan tepki

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Peru'nun Meksika'daki büyükelçisini çekme kararından üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Meksika, Peru Cumhuriyeti mevcut hükümetinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin düzeyini maslahatgüzarı seviyesine indirmesi ve istişareler için çağrılan Büyükelçi Manuel Gerardo Talavera'yı kesin olarak geri çekme kararından üzüntü duymaktadır." ifadesini kullandı.

Meksika hükümetinin konsolosluk düzeyinde Peru'daki faaliyetlerine devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Diplomatik iletişim kanalları her iki toplumun yararı için açık tutulmaya devam edilecek." denildi.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, ülkesinin içişlerine müdahale ettiğini ileri sürerek, dün bu ülkedeki büyükelçisini süresiz geri çektiğini duyurmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Peru eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun Kongre tarafından haksız şekilde görevinden alındığını belirterek, "Halk tarafından seçildi diye görevden alınmasını büyük bir haksızlık olarak görüyoruz. Ayrıca bir azınlık olan Peru'daki muhafazakarlar, anayasayı da ihlal etti." diye konuşmuştu.

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İki ülke ilişkileri Castillo'nun görevden alınmasından bu yana gergin bir süreçten geçiyor.

Castillo'nun görevden alınması

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla 7 Aralık 2022'de görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.