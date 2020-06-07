Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana, Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı:

ANKARA (AA) - SİNAN DOĞAN - Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkesinin en başından itibaren sert tedbirler aldığını ama sosyal faktörler nedeniyle pandemiyle başa çıkmanın kolay olmadığını söyledi.

Campana, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde başkent Ankara'daki evinde geçirdiği zamanı ve Türkiye ile Peru'nun pandemiye karşı sürdürdüğü dayanışmayı değerlendirdi.

Peru hükümetinin, salgının Latin Amerika kıtasında etkisini gösterdiği andan itibaren önlemleri hemen hayata geçirdiğini belirten Campana, "İlk olarak ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Zorunlu sosyal izolasyon ve mesafe önlemleri, ekonominin olumsuz etkisini azaltmak için etkili önlemler alındı." ifadesini kullandı.

Campana, salgının ülkede neden olduğu ekonomik durgunlukla mücadele kapsamında hükümetin, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 12'sini ayırdığını anlatarak, "Ekonomi Bakanlığımız, salgına kaynak sağlamak için birçok sektörün bütçesinde kesintiye gitti. En başında beri sert tedbirler aldık ama sosyal faktörler nedeniyle pandemiyle başa çıkmak kolay değil." dedi.

Türkiye ve dünyadaki Peru vatandaşlarıyla sürekli temasta bulunduklarının altını çizen Campana, "Peru'nun yurt dışındaki temsilcilikleri bu süreçte çok çalıştı. İstanbul'da bir vatandaşımız virüse yakalandı ancak hastanedeki bakımı sayesinde hızlıca atlattı. Ancak Amerika ve Avrupa'nın birkaç ülkesinde vatandaşlarımızdan bazıları hayatını kaybetti." diye konuştu.

- "Son günlerde test sayımızı 45 binlere kadar çıkardık"

Campana, Peru'nun salgınla mücadele sürecine değinerek, ülkenin çok kültürlü toplum yapısına sahip olduğunu söyledi.

Özellikle nüfusun yoğun ve ekonomik seviyenin kısmen düşük olduğu bazı bölgelerde virüsün yayılma hızını durdurmanın zorluğuna işaret eden Campana, "Hükümetimiz şimdiye kadar iyi ve sorumlu bir yönetim sergiledi. OHAL, 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Son günlerde test sayımızı 45 binlere kadar çıkardık. Ölü ve vaka sayılarını kontrol altına almak için mücadelemiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Campana, Kovid-19 sürecinde Büyükelçilik işlerini aksatmadan devam ettirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Peru Büyükelçiliği, Kovid-19'a rağmen çalışmalarını durdurmadı. Hedefimiz; Büyükelçiliğin buradaki projelerini devam ettirmektir. Ekonomik ve kültürel tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'de bazı kurumlarla 2020'de gerçekleştirmek istediğimiz proje çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin Bilgi Üniversitesi ile Peru'nun prestijli üniversitelerinden San Ignacio de Loyola arasında video konferans düzenledik. Buradaki temel amaç, iki ülke mutfağının zenginliklerini teşvik etmek."

- "THY uçağıyla Peruluların vatanlarına dönmelerini sağladık"

Peru devletinin virüs nedeniyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarına büyük destek verdiğini belirten Campana, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza konaklama ve yeme içme desteğinde bulunduk. Dışişleri Bakanlığımız özel bir bütçe çıkardı. Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'de ve birçok ülkede yaşayan Peruluların vatanlarına dönmelerini sağladık." dedi.

Campana, Türk hükümetiyle iş birliği yapılarak, Peru'ya giden uçağın geri dönerken orada mahsur kalan 100 Türk'ün de ülkelerine dönmesinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Peru'ya sağladığı tıbbi ekipman ve sağlık malzemeleri desteğine minnettar olduklarını da vurgulayan Campana, sıkıntılı bir süreçte bu cömert destek için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Campana, Türkiye'nin salgınla mücadelede gösterdiği eyleme ve aldığı önlemleri başarılı bulduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk hükümeti, pandeminin ülkede daha fazla yayılmasını ve sağlık sistemini kilitlenmesine neden olmadan kademeli olarak önlemleri hayata geçirdi. Ülkenin sağlık kapasitesi ve altyapısı krizin üstesinden gelme konusunda tutarlıydı. Her gün daha da iyiye gideceğini umuyoruz."