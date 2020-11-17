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Aktüel Peru'da yeni Devlet Başkanı Francisco Sagasti oldu
Aktüel

Peru'da yeni Devlet Başkanı Francisco Sagasti oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:45:01 -
Peru'da yeni Devlet Başkanı Francisco Sagasti oldu

BOGOTA (AA) - Peru'da 6 gün süren şiddetli protestoların ardından görevinden istifa eden Manuel Merino'nun yerine geçici devlet başkanlığı görevine Francisco Sagasti getirildi.

Peru basınındaki habere göre, iki kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı protestolar üzerine Kongrenin baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Merino'nun ardından, Sagasti, tek aday olarak girdiği seçimde 60 oy alarak Peru Kongresi tarafından ülkenin geçici yeni devlet başkanı seçildi.

Devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'e kadar sürdürecek olan Sagasti, Peru'da 2016'da bu yana bu göreve getirilen 4. devlet başkanı oldu.

- Francisco Sagasti kimdir

Akademik olarak deneyimli bir araştırmacı olan 76 yaşındaki endüstri mühendisi Sagasti, dünyanın önde gelen üniversitelerinde dersler verdi. Devletin çeşitli kademelerinde birçok görevde bulunan Sagasti, Mor Partinin (Partido Morado) daveti üzerine 30 Eylül 2019'da Kongre üyesi oldu.

Hafta başından bu yana Merino'nun görevi bırakmasını talep eden binlerce Vizcarra destekçisinin Lima'daki San Martin Meydanı ve Albancay Caddesi'ndeki gösterilerinde çıkan olaylarda iki kişinin ölmesi üzerine, kabinedeki 18 bakandan 13'ü görevlerini bırakmıştı.

Kongrenin, istifa etmezse görevinden azletmekle tehdit ettiği Merino, televizyonda yaptığı açıklamada, "İstifamın, Peru halkı tarafından kabul görmesini istiyorum." ifadesini kullanmış ve görevi bırakmıştı.

Peru Kongresinde 10 Kasım'da yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın görevden alınmasına karar verilmişti.

Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemekle suçlanmıştı.


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