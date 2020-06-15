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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 190 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 02:45:21 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 190 kişi öldü

ANKARA (AA) - Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 190 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 688'e yükseldi, vaka sayısı ise 4 bin 604 artarak 229 bin 736'ya çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 116 bin oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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