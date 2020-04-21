Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 445'e çıktı

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 445'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 kişi artarak 445'e, vaka sayısı ise 697 artarak 16 bin 325'e ulaştı.



Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 6 bin 968'e yükseldi.

Öte yandan Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, basına yaptığı açıklamada, ülkede devam eden karantina tedbirlerinin devamı ya da kaldırılmasına ilişkin bu haftanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Mücadelemize devam edeceğiz. Başından beri bunun kolay bir iş olmadığını biliyorduk." ifadesini kullandı.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.



















