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Peru'da katliam gibi kaza

Güney Amerika ülkesi Peru'da And Dağları güzergahında seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 01:26:00 -
Peru'da katliam gibi kaza

Peru’nun başkenti Lima’nın kuzeyinde yer alan La Libertad bölgesinde And dağlarının, Huamachuco ile Pataz arasındaki 155’nci kilometresinde yer alan Balcon del Diablo (Şeytanın Balkonu) adlı bölgede yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Transportes de la Libertad'ın (Bağımsız Taşımacılar Birliği) Bölge Müdürü Edith Chuco basına verdiği demeçte, "Şu ana kadar 200 metrelik uçuruma düşen otobüsün içinden 17 ölü ve 7 yaralı çıkarıldığı bilgisini aldık. Cesetler kaldırılmaya devam ediyor. Polis raporu henüz tamamlanmadı" dedi.

Yetkililer, otobüsün Trujillo'dan 30'dan fazla yolcuyla ayrıldığını ve Pataz'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Chillia bölgesine gittiğini aktardı.

Peru’da aşırı hız, kötü yol koşulları, tabela eksikliği ve yetkililerin yetersiz kontrolü nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Ulaştırma Bakanlığı'na göre, Ocak ve Kasım 2020 arasında Peru’da 3 bin 526 trafik kazası yaşandı.

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