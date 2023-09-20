  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki yüzlü ABD'den 'ateşkes' çağrısı!

Zelenskiy'den BM'de zehir zemberek açıklamalar

Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Türkiye'ye para akacak

Türkiye'ye ambargolu ama ABD’den Yunan savunma şirketine RAM siparişi! Türkiye'den hamle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhabirle diyaloğu gülümsetti: Naber kız?

ABD'ye Türkiye damgası! Görmeyen kalmadı

İran'dan şok eden Güney Kore'ye tazminat davası açıklaması! ABD ile mahkum için anlaşma gündeme oturdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın uçacak diyerek tarihi duyurdu: Altında sürpriz gelişme!

Dışişleri Bakanlığı Arbat Havalimanı’na yönelik İHA Saldırısı ve patlama hakkında şimdi de açıklama yaptı

Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı
Dünya Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu
Dünya

Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 07:03:00 -
Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ve Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi.

Boluarte, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'daki konuşmasında, Peru'nun uluslararası işbirliğine hazır olduğunu belirterek, ülkesinin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günden bu yana Latin Amerika entegrasyonunu aktif olarak desteklediklerini anlatan Boluarte, şöyle konuştu:

"Peru dünya sahnesinde yerini yeniden aldı. Ben Güney Peru And Dağları'nın yükseklerinde doğdum. Quechua dili konuşan taşralı bir kadınım. Uluslararası dinamiklerden kaynaklanan zorluklar karşısında, ekonomik kalkınmayı sosyal adaletle arayan bir ülkeye ve hükümete liderlik ediyorum."

Boluarte, iklim olaylarına acil müdahale için anlaşma ve uluslararası işbirliğine hazır olduklarını dile getirerek, "Dayanışma, kararlılık ve karşılıklı anlaşma yapılmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Pena ise ülkesinin kalkınma yolunda ilerlemekle beraber iklim değişikliğine karşı da harekete geçebileceğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklar karşısında tehdidin farkında olduklarını belirten Pena, gezegene ve insanlığa daha fazla zarar gelmemesi için "sert ve adil" önlemler alacaklarını kaydetti.

Pena, toprak ve su kaynaklarının bütünlüğünü garanti altına alan sürdürülebilir tarım uygulamaları yaptıklarını vurgulayarak, "Tarımsal üretim ile doğal kaynakların korunması arasında denge nasıl kurulur, bunu başardık." ifadesini kullandı.

Paraguay topraklarının yüzde 44'ünün orman örtüsüyle kaplı olduğunu anlatan Pena, 2004'ten bu yana ormanlarını sıkı şekilde koruduklarını belirtti.

Pena, dünyanın jeopolitik zorluklarla karşı karşıya olduğunu savunarak, "Suya erişim, gıda güvenliği, enerji yeterliliği ve tedarik zincirinin sağlamlığı hususunda güçlü bir ülkeyiz. Paraguay, Güney Amerika entegrasyonunun merkezi olmak istiyor." diye konuştu.

 

Birleşmiş Milletler yardımları durdurdu! 2,5 milyon kişi açlıktan ölebilir!
Birleşmiş Milletler yardımları durdurdu! 2,5 milyon kişi açlıktan ölebilir!

Dünya

Birleşmiş Milletler yardımları durdurdu! 2,5 milyon kişi açlıktan ölebilir!

Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden girişim! Birleşmiş Milletler şiddetle kınadı
Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden girişim! Birleşmiş Milletler şiddetle kınadı

Dünya

Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden girişim! Birleşmiş Milletler şiddetle kınadı

Güney Kore, Japonya'ya sert tepki gösterdi: Nükleer santralinin atık sularını dökülmesine Birleşmiş Milletler izin verdi!
Güney Kore, Japonya'ya sert tepki gösterdi: Nükleer santralinin atık sularını dökülmesine Birleşmiş Milletler izin verdi!

Dünya

Güney Kore, Japonya'ya sert tepki gösterdi: Nükleer santralinin atık sularını dökülmesine Birleşmiş Milletler izin verdi!

Birleşmiş Milletler'den yürek yakan 'Mali' açıklaması!
Birleşmiş Milletler'den yürek yakan 'Mali' açıklaması!

Dünya

Birleşmiş Milletler'den yürek yakan 'Mali' açıklaması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23