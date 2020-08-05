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Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:13:33 -
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 20 bin 7'ye, Kolombiya'da 11 bin 315'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 7'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı 6 bin 790 artışla 439 bin 890'a, iyileşenlerin sayısı da 302 bin 457'ye ulaştı.

Kolombiya'da virüs nedeniyle son 24 saatte 298 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bin 315'e yükseldi.

Vaka sayısının 7 bin 129 artarak 334 bin 979'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 bin 531 artışla 180 bin 258'e ulaştı.

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