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Dünya Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, savcılığa bir kez daha ifade verdi
Dünya

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, savcılığa bir kez daha ifade verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 06:47:00 -
Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, savcılığa bir kez daha ifade verdi

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, 77 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanımında rolü olduğu gerekçesiyle Ulusal Savcılığa 7 Haziran'dan sonra bir kez daha ifade verdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında savcılığa gelen Boluarte'nin 1,5 saat boyunca burada ifade verdiği bildirildi.

Boluarte'nin avukatı Joseph Campos basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın kapatılması gerektiğini belirterek, müvekkilinin olaylarla doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın hukuki sorumluluğunun sorgulanmasının "saçma" olduğunu savunan Campos, "Mağdurlara duyduğumuz saygıdan dolayı artık bu sürecin kapatılmasını istiyoruz. Garip bir şeye ihtiyaçları var, bunun yerine güvenli ve objektif soruşturma olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Campos, Cumhurbaşkanı'nın soruşturmanın dışında kalması için talepte bulunduklarını dile getirerek, "Umarız dönem sonunda talebimiz yerine gelir, hukuki olarak bu durumun hiçbir temeli yoktur, ancak saygı duyuyoruz." dedi.

Hükümet karşıtı protestolara değinen Campos, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin gösterilerde sadece kamu düzeninin sağlanmasını ve temel haklara saygı gösterilmesini istediğini belirtti.
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Hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatan savcılık, orantısız güç kullanımında rolü olduğu iddiasıyla 31 Mayıs'ta Boluarte'nin ifadesinin alınmasına karar vermişti.

77 kişi ölmüştü

Ülkedeki farklı kaynaklara göre, haftalarca süren eylemlerde 77 kişi yaşamını yitirdi.

Savcılık, protestolarda yaşanılan ölümlerle ilgili 10 Ocak'ta soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, eylemlerde 50 kişinin doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğü iddia edilmişti.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep etmişti.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

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