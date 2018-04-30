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Persie'den itiraf! "Fenerbahçe’deki..."

Feyenoord ile iyi bir dönem yakalayan Robin Van Persie, Fenerbahçe’de özellikle son günlerinin zor geçtiğini aktardı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:54
Persie'den itiraf! "Fenerbahçe’deki..."

Fenerbahçe ile devre arasında yollarını ayırarak Feyenoord’a geri dönen Robin Van Persie, FOX Sports’a konuştu.

Kariyerinde son 4 aylık dönemi anlatan Van Persie, hem Hollanda Kupası’nı kazanmalarını hem de yakaladığı çıkışı değerlendirdi.

Fenerbahçe sonrası Feyenoord’da yaşadığı çıkışın çok önemli olduğunu ve kendisini mutlu ettiğini kaydeden 34 yaşındaki forvet, ilginç ifadeler kullandı.

Van Persie, sarı-lacivertli günlerini anlatırken, “Fenerbahçe’deki son dönemim zorlu geçti. Çok iyi değildi. Böylesi sıkıntılı süreçten geçtikten sonra, toparlamak daha zor oluyor. Ancak Feyenoord’da mutluyum, her şey yolunda gitti. Bunun için de Feyenoord’daki herkese teşekkür ederim” dedi.

Feyenoord’un kendisiyle devam etmek istediğini vurgulayan tecrübeli golcü, “Henüz bir karar vermedim, ne yapacağımı bilmiyorum. Gelecek günlerde düşüneceğim karar vereceğim. Feyenoord benimle devam etmeyi gerçekten istiyor. Önümüzdeki günlerde her şeyi anlatacağım” diye konuştu. (Milliyet)

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:54
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