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Persie'den flaş karar!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Persie, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:48
Persie'den flaş karar!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbol yaşantısını Feyenoord'da sürdüren 35 yaşındaki golcü futbolcu Van Persie sezon sonunda emekli olmaya hazırlanıyor.

AD'ye konuşan tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını belirtti.

Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran ve golcü kimliği ile İngiltere Premier Ligi'ne damga vuran Persie, sezon sonunda yapacağı jübile maçı ile kariyerini sonlandırıyor.

Gerçekleştirilecek olan jübile maçında Hollandalı futbolcunun yakın arkadaşlarının görev alması bekleniyor.

Feyenoord alt yapısında yetişen Van Persie, bu sezona kadar Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Hollanda Milli Takım 102 kez formasını giyen Van Persie, 50 gole imza attı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:48
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