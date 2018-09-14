Persie ayın futbolcusu seçildi!
Futbol kariyerine Hollanda’da devam eden golcü futbolcu Persie başarılı bir performans ortaya koyuyor.14 Eylül 2018 Cuma 15:56
Fenerbahçe'nin 2015 yazında Manchester United'dan 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Robin van Persie, büyük umutlarla geldiği sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yaratmıştı.
Ağustos ayının futbolcusu seçildi
Uzun süreli sakatlıkları ve kötü performansı nedeniyle beklentilerin bir hayli uzağında kalan Hollandalı golcü, geçtiğimiz ocak ayında bedelsiz olarak Feyenoord'un yolunu tutmuştu.
Altyapısından yetiştiği Feyenoord'da da geçtiğimiz sezon büyük eleştirilerin hedefi olan 35 yaşındaki santrfor, Hollanda Eredivisie Ligi'nde ağustos ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Van Persie’nin performansı
Geride kalan ayda 4 gol, 1 asist kaydeden van Persie, sahada kaldığı 344 dakikada rakip ceza sahasında 26 kez topla buluşurken kaleyi bulan 5 şut çekti. (Fanatik)
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