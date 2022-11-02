'Peronları terk edin' anonsu yapılmıştı! Marmaray nedenini duyurdu
Üsküdar Marmaray durağında seferler durdurulurken istasyonda 'peronları terk edin' anonsu yapıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama geldi.
Üsküdar Marmaray durağında seferler durdurulurken istasyonda 'peronları terk edin' anonsu yapıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.