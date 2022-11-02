  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 'Peronları terk edin' anonsu yapılmıştı! Marmaray nedenini duyurdu
Aktüel

'Peronları terk edin' anonsu yapılmıştı! Marmaray nedenini duyurdu

Üsküdar Marmaray durağında seferler durdurulurken istasyonda 'peronları terk edin' anonsu yapıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 20:20:00 -
'Peronları terk edin' anonsu yapılmıştı! Marmaray nedenini duyurdu

Üsküdar Marmaray durağında seferler durdurulurken istasyonda 'peronları terk edin' anonsu yapıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23