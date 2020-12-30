Perişan kurabiye tarifi - Damla çikolatalı kuru üzümlü perişan kurabiye yapılışı

Perişan kurabiye tarifi kısa sürede hazırlanan, lezzeti bol olan bir kurabiye türüdür. İsmi perişan olsa da lezzeti oldukça yerindedir. Hem besleyici hem de oldukça lezzetli perişan kurabiyeyi kahve ve çay yanında servis edebilirsiniz. İşte perişan kurabiye tarifi...

Perişan kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler

125 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 su bardağı kadar kuru üzüm

Aldığı kadar un

Yapılışı

Tereyağı ve toz şekeri mikserle çırpın.

Yumurtaları teker teker karışıma ilave edip çırpmaya devam edin.

Bir yandan çırpmayı sürdürüp bir yandan sıvı yağı da karışıma ekleyin.

Dövülmüş ceviz ve kuru üzümü de ilave edin.

Son olarak aldığı kadar un ile birlikte kabartma tozu ve tarçını da hamura ekleyip iyice karıştırın.

Ele yapışmayacak bir hamur elde edin.

Tepsiye yağlı kağıt serip hamurdan kaşıkla parçalar alarak tepsiye dizin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip kurabiyeleri 25-30 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun!