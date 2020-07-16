Perinçek’ten şoke eden 15 Temmuz’da ‘mesaj’ iddiası! Yalanlamalar peş peşe geldi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Habertürk’te yayınlanan 15 Temmuz özel programında o gün yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Şimdi size hiçbir yerde yayınlanmamış bir bilgi vereceğim” diyerek söze başlayan Perinçek, “Darbe başladığı zaman Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet teşkilatımızın yöneticileri toplandı. Bütün polis teşkilatına şu mesajını geçti: Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz. Evet, aynen böyle…” sözlerini kullandı.

Perinçek'in sözleri tartışmalara neden oldu

Bu sözler programda tartışmalara neden oldu. Canlı yayına birçok emniyet müdürleri ve valilerin mesaj gönderdiği belirtilince Perinçek, “Bütün polis telefonlara gelen mesajı söylüyorum size. Emniyet Genel Müdürlüğünden polis şefleri toplandılar, hiç kimse beni tekzip edemez. Bir tane analiz yaptılar, Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti, iktidara el koyuyor, bundan evvel olduğu gibi, polis Türk ordusuyla çarpışmaz” diye konuştu.

Perinçek: Mesajı FETÖ'cü polisler göndermedi

Program sunucusu Veyis Ateş mesajı gönderen kişilerin FETÖ’cü polisler olup olmadığını sorunca Perinçek, “Hayır FETÖ’cü polisler değil. Buradan söylüyorum beni İçişleri Bakanı yalanlasın. Ben size gerçek bilgiyi veriyorum. Polise o zaman mesaj geçti” yanıtını verdi.

"Perinçek yalan söylüyor"

Altınok: Perinçek yalan söylüyor

Programda diyalog şöyle gelişti:

Programın bir diğer sunucusu Mehmet Akif Ersoy: “Bana da emniyet müdürleri mesaj atmışlar. Böyle bir mesaj gelmedi, bu doğru değil”

Veyis Ateş: “Mustafa Çalışkan mesaj attı, böyle bir mesajın gelmediğini söylüyor."

Perinçek: “Siz ona inanın, bana inanmayın. Ben size doğruyu söylüyorum. Tabii ki polis yöneticileri kalkıp da bize böyle bir mesaj gelmedi diyecekler.”

Veyis Ateş: “Selami Altınok, Doğu Perinçek yalan söylüyor diyor.”

Perinçek: “O yalan söylüyor. Ben gözümle gördüm. Peki inanmayın siz.”

Programa Celalettin Lekesiz katıldı

Bu tartışma sonrası programa dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz katıldı.

Lekesiz şunları söyledi:

“Sayın Bakan Efkan Ala uçaktaydı. Kendisine ulaşılamadı. Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın Başbakana ulaşılamadı. Saat 10’da Emniyet Genel Müdürlüğünde arkadaşları topladım, bir araya geldik. O zamanki ifadeyle, darbe girişiminin paralel çetenin darbe girişimi olduğu beyan edildi tarafımdan arkadaşlarımıza. Hiçbir vakit kaybetmeksizin, derhal 81 ilde darbeci askerlere silahlı mücadelede bulunulması talimatı verildi.”



Ardı ardına yalanlandı

Veyis Ateş: Sizden habersiz bir mesaj gitmiş olabilir mi?

Lekesiz: Hayır, benden habersiz bir mesaj gitmedi. 81 ilden polis telsizinden verilen mesaj bu şekildedir. 22.30’da da yazılı talimat haline getirmişler arkadaşlar.

Veyis Ateş:Böyle bir SMS atıldığı doğru mu?

Lekesiz: Daha sonra münferit bu tür şeyler geldi. Bunların tespiti yapılmıştır.

Altınok: Kesinlikle öyle bir bilgi yok

Programa daha sonra dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok katıldı. “Kesinlikle öyle bir bilgi yoktur, öyle bir şey olması da mümkün değildir” diyen Altınok, İçişleri Bakanlığının SMS sistemine sızılıp sızılmadığı ile ilgili soruya, “Hayır. İçişleri Bakanlığının öyle kolay içine sızılacak bir sistem değildir” yanıtını verdi.

Altınok’a Perinçek’in iddiaları sorulunca Vatan Partisi lideri, “Efendim biraz evvel bizzat yetkili söyledi, münferit olduğunu… Neyse bunu fazla deşmeyelim” dedi.

Altınok bu sözler üzerine, “Celalettin Beyin söylemiş olduğu, Nedim Şener’in de daha açıklamış olduğu FETÖ’cü birtakım polislerin kendi aralarında direnmeme noktasında birbirlerine cesaret vermeleri için atılmıştır” ifadesini kullandı.

Çalışkan: Böyle bir mesaj kesinlikle gelmedi

Programa mesaj gönderen dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da İstanbul’a böyle bir mesajın kesinlikle gelmediğini, böyle bir mesajın da beklenmediğini belirtti. Çalışkan, “Evinize, namusunuza el uzatıldığında ne emri, ne mesajı bekleyeceksiniz” diye konuştu.