Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek flaş bir iddiada bulundu. Perinçek, ABD'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu harcadığını ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açtığını dile getirdi.

"Biden İttifakı Pervin Abla'sız ve Meral Abla'sız yapamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ''Biden İttifakı Pervin Abla'sız ve Meral Abla'sız yapamaz. O ittifakın iki vazgeçilmezidir. Pervin Abla PKK bağı nedeniyle ABD açısından hayati önemdedir. Çünkü ABD'nin bölgemizdeki stratejik hedefi ikinci İsrail Devleti yani sözümona Kürdistan'ı kurmak hedefindedir. O yüzden Pervin Abla anahtar. Meral Abla da örgütlü bir güç. ABD açısından örgütlü bir güç. Bunlardan vazgeçilmez.'' ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu seçim faaliyetini Patrikhane'den başlatan bir isim"

Perinçek, ''Dikkat ederseniz, Meral Hanım ne yaptı, Fatih Sultan Mehmet'in kavuğunu aldı İmamoğlu'nun başına oturttu. Türkiye'de bir tane insan çıkar mı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetecek? Ancak ABD bu benzetmeyi yapar ve Meral Hanım da dillendirir. Çünkü İmamoğlu kim? Seçim faaliyetini Patrikhane'den başlatan bir isim. Düşünün siz sandık diyorsunuz, sandıktan çıkmayı düşünen bir adam seçim faaliyetine Patrikhane'den başlar mı? Yani orada ne oluyor, ökümenik ve ABD'ye diyor ki, ben senin tayin edeceğin adamım diyor.'' dedi.

ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak

''Kılıçdaroğlu'nu ABD harcadı'' diyen Perinçek, ''Çünkü Kılıçdaroğlu ile öngördüğü projenin başarılı olamayacağını gördü. ABD Kılıçdaroğlu ile bu işi götüremeyeceğini gördü. Raporlara baktığımız zaman da İmamoğlu'nun işaret edildiğini görüyoruz. Ama Kılıçdaroğlu ile götürmeyecekleri çok açık. Zaten Meral Hanım da Kılıçdaroğlu olmaz diyor.'' ifadelerini kullandı.