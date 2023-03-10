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Siyaset Perinçek: Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı çiğnedi!
Siyaset

Perinçek: Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı çiğnedi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 14:53:00 -
Perinçek: Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı çiğnedi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin HDP'yi kapatma davasında verdiği ara kararla mahkeme olmaktan çıktığını öne sürdü.

Anayasa Mahkemesinin, aldığı kararla HDP'ye verilen 540 milyon lirayı terör örgütüne vermiş olduğunu belirten Perinçek, "Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Anayasa'yı çiğnemiştir. PKK'nın eli, ayağı, dili olan, her konuda PKK'nın uzantısı olan, emrinde olan HDP'nin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne aykırı faaliyette bulunmadığını iddia edecek bir Türk var mı? Bir Amerikalı bile yok." ifadesini kullandı.

Perinçek, HDP'nin açıkça PKK'dan emir almasına rağmen AYM'nin bunu görmezden geldiğini söyleyerek, HDP'ye verilen 540 milyon liranın Mehmetçiğe kurşun olacağını belirtti.

AYM'nin aldığı karar nedeniyle üzüntü içinde olduklarını dile getiren Perinçek, "Anayasa Mahkemesini protesto ediyoruz. Hukuk, vicdan, vatan, Türk milleti, devlet, insanlık adına mahkum ediyoruz bu kararı. Anayasa Mahkemesi bu kararla kendisini mahkum etmiştir." diye konuştu.

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