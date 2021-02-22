Periferik nöropati nedir? Periferik nöropati tedavisi nasıl yapılır?

Periferal nöropati, periferik sinirlerinizin zarar görmesi sonucu, genellikle ellerinizde ve ayaklarınızda zayıflık, uyuşukluk ve ağrıya neden olur. Ayrıca vücudunuzun diğer bölgelerini de etkileyebilir. Sinir sisteminden dolayı oluşan bu ağrılar tedavi edilmezse, kişilerin hayatını oldukça zorlayacaktır. İşte” Periferik nöropati belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır?” sorularının cevabı…

Periferik nöropati tedavisi nasıl yapılır?

Nöropatik ağrılar bilinen ağrı kesici sınıfındaki ilaçlar ile iyileşmez. Nöropatik ağrı tedavisinde normal ağrı kesiciler kullanılmamaktadır. Çoğunlukla bu tarz ağrıya sahip olan kişilerde epilepsi tedavileri için üretilmiş olan bazı ilaçlar vardır ve bu ilaçlar sadece nöropatik ağrılar için kullanılmaktadır.

Trigeminal nevraljide, kansere bağlı ağrılardan, hayalet ağrılardan, diyabete bağlı nöropatik ağrılarda bu epilepsi ilaçları kullanılmaktadır. Nöropatik ağrı tedavilerinde kullanılan ağrı kesiciler içerisinde ise epilepsi ilaçları dışında kullanılan diğer bir grup ise antidepresan ilaçlardır.

Antidepresan ilaçlar sadece psikolojik sorunu olanlarda değil yani depresyonda olanlar da değil nöropatik ağrılar yaşayan insanlarda da kullanılmaktadır. Hem antidepresan ilaçların hem de antiepileptik ilaçların sekonder analjezik etkileri bulunmaktadır. Bu ikincil ağrı kesici anlamına gelir. Bu tarz ilaçlar kronik ağrıların tedavilerinde önemli bir yere sahiptir.

Periferik nöropati belirtileri nelerdir?

-Ayaklarınızda, ellerinizde, bacaklarınızda veya kollarınızda yukarı doğru yayılabilen uyuşukluk, diken batma ya da karıncalanma hissi.

-Zonklama, donma veya yanma ağrısı

-Dokunmak için aşırı hassasiyet

-Koordinasyon eksikliği ve düşme

-Motor sinirler etkilenirse kas güçsüzlüğü veya felç