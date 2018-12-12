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Perdeleri temizlerken...

Perde temizliğine dair bilmeniz gerekenleri sizler için derledik...

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:58
Perdeleri temizlerken...

Perdedeki yağ lekesini çıkarmak için açık renkli ve yıkanabilir ürünleri kaliteli bir bulaşık deterjanıyla fazla bastırmadan ovun. Sonra perdenizi yaklaşık 15 dakika kadar o şekilde bekletin ve perdenizi etiket talimatında belirtildiği gibi yıkayın.

Yıkama sonrası kurutucuya atmak yerine, bir yere sererek veya yerine asarak havayla kendi kendine kurumasını sağlayın. Eğer lekenin bir kısmı kalırsa işlemi tekrarlayın.

Perdelik kumaşların uzun ömürlü olması için de şunları tavsiye ederiz:

Yıkanabilir özelliği olan kumaşlar maksimum 30 derecede ve narin yıkama programında yıkanmalı ve narin sıkma uygulanmalıdır. Özellikle tül grupları maksimum 600 devirde sıkılmalıdır.

Kırışmaması için kumaşlar çamaşır makinesine katlanarak koyulmalı ve yıkandığında içinde bekletmeden, nemliyken kornişe asılı kurutulmalıdır.

Perdelerin iplerinin ucunda veya çamaşır makinesinin içinde kumaşlara zarar verecek herhangi bir sert cisim bulunmamalıdır.

Renklerin ilk günkü özelliğini koruması için ekru ve kemik rengi de dahil olmak üzere tüm renkli ürünler colormatik deterjanlar ile yıkanmalıdır.

Renklerinin uzun süre kalıcı olması ve kumaşların yıpranmaması için perdeleri doğrudan güneş ışığından koruyan güneşlik, stor benzeri perdeler kullanılmalıdır.

Perdelerin yaklaşık 3’er aylık periyotlarla yıkanması doğal renk ve görünümünün korunması açısından gereklidir.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:10
  1. perde temizliği nasıl yapılmalı

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