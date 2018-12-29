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Perdeler nasıl temizlenir?

Her perdenin beklentisi ayrı oluyor...

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:43
Perdeler nasıl temizlenir?


Mutfak perdeleri bir evdeki perdelerden en sık temizlik ve bakım isteyen perdedir. En zorlu şartlarda çünkü o perde vardır. Nem, koku, ısı onların sık sık temizlenmesini gerektirir..

İpekli taftalar ya da diğer fon kumaşları için kuru temizleme yapılmalı.

Tül perdeler yılda ortalama 4-5 kere yıkanmalı. Sigara dumanına çok maruz kalan odalarda bu sayı artabilir.

Tül yıkanacaksa, perde halkalarını bir kese içine almak yıkama esnasında hassas tüllerin yolunmasına ve hasar görmesine engel olur.

Yıkanan tül perdeler, buruşmaması için üst üste bekletilmemeli, hemen asılmalı. Perdeyi nemli asarsanız 1-2 gün içinde ve ütü bile gerektirmeden kendini toparlar.

Kalın perdelerle ince olmayan tüllerin bazıları elektrikli süpürge yardımıyla temizlenebilir.

Perdede bulunan aparatları yıkama öncesi çıkarmaya, yıkamadan sonra takmaya özen gösterin.

Stor perdeler, asla yıkanmamalı ve silinerek temizleme yapılmalı.

Katlamalı perdelerde seçilen kumaşa göre yıkama işlemi yapabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:45
  1. perde
  2. perde temizliği

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