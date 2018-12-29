Perde mobilya ile uyum ister

Yanlış seçimler, mobilyalarınız ve diğer eşyalarınızla karmaşa yapabilir. Bu yüzden perde seçerken dikkatli olmak gerek..



Öncelikle duvarınızın rengine dikkat etmelisiniz. Perdeleriniz, duvarlarınızın renginden bir kaç ton açık ya da koyu renkte olmalı. Koltuk kumaşının içindeki renk tonlarından seçilen perdeler de gayet keyifli bir uyum oluşturabilir. Perdeleriniz, lamba başlığı, örtü ve dekoratif yastıklarla uyum sağlayabilir.

Pencere yapısını da hesaba katın. Küçük pencerelerde sade modeller ve kumaşlar, büyük pencereli odalarda yere uzanan düz renk tüller iyi durur.

Eşyalarınızda fazlasıyla renklilik ve desen söz konusuysa, perdelerinizi düz tek renk almalısınız.

Eğer eşyalar düz, sade, desensiz ise, bu defa renkli ve cazip desenli perdeler uyum sağlayacaktır.