0553 313 94 23

Perakendede iştah kabartan mesajlar! Türkiye’ye güvenimiz tam yatırım niyetimiz devam ediyor

Dev perakende grupları, mağaza yatırımlarını artırmakta kararlı. Zor geçen 2019’da da gelirlerine gelir eklemeyi başaran bu grupları temsil eden Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, üyelerinin Türkiye’ye güvenlerinin tam olduğunu, yatırım arzularının sürdüğünü söyledi.

20 Eylül 2019 Cuma 11:47
Perakendede iştah kabartan mesajlar! Türkiye’ye güvenimiz tam yatırım niyetimiz devam ediyor

Perakende sektörüne yön veren profesyoneller ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Buluşmada 49 perakende grubunu bünyesinde bulunduran Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 2019’u değerlendirdi, 2020 öngörülerini paylaştı.

Zor dönemleri atlattık

Aynı zamanda MediaMarkt’ın CEO’su da olan Gökyıldırım, ekonomideki her türlü dalgalanmadan perakende sektörünün ciddi biçimde etkilendiğine dikkat çekerek “Kuşkusuz, zor dönemlerden geçtik ancak ülkenin dinamik yapısı bu günleri atlatmamıza imkân tanıdı, tanıyacak” dedi. Sektörün ilk 7 ayda yüzde 6 büyüdüğünü aktaran Gökyıldırım, “Şükür ki, gelirlerini devamlı arttıran firmalarımız mağazalarına yenilerini ilave ediyorlar. Türkiye’ye güvenleri tam. Yatırım arzuları da sürüyor” diye konuştu. Gökyıldırım, perakende satışların arttığını vurgulayarak, “İbrenin yukarı yönlü olması 2020 için umut verici. Durumun daha iyiye gideceğini tahmin ediyoruz” yorumunu yaptı. Geçen yılki hızlı dalgalanmaların yerini daha stabil bir ortama bıraktığını belirten Gökyıldırım, “Ancak enflasyonun artık hayatımıza girdiğini kabul etmeliyiz” şeklinde konuştu. Tüketicilerin alışveriş eğiliminin değiştiğinin altını çizen Gökyıldırım, “Kampanya hassasiyeti giderek artıyor. Firmalar da bu hakikati görerek birtakım adımlar atıyor. Örneğin daha evvel yüzde 30 kampanyalı satış yapanlar, bu oranı şu anda yüzde 40’a çıkardılar” şeklinde konuştu.

Çoklu kanala odaklanıyoruz

Online satışlara da değinen Gökyıldırım, şunları kaydetti: “Tüketici davranışlarının süratle değiştiği, dijitalleşmenin büyük hız kazandığı ve tüm pazarlama-satış kanallarının birbiriyle konuştuğu bir ortamda doğru teknoloji yatırımları başarının anahtarlarından biri haline gelmiştir. Hem sorunlarımızı aşmak hem de gelişimimizi hızlandırmak için doğru teknolojiyi doğru bir entegrasyonla süreçlerimize dahil etmek ve kullanmak verimliliğimizi de arttırmaktadır.

Rakamlar bu görüşü teyit etmektedir. Türkiye’de online ortamdan 30 milyar dolarlık bir ticaret yapılıyor. Perakendecilerin de online ortamdan yaptıkları satışların oranı yüzde 6 mertebesinde. Bu oranın iki senede yüzde 10 bulacağına ihtimal veriyoruz. Çünkü perakendecilerin çoklu kanala ciddi yatırımlar yapıyorlar.”

Perakende teknolojileri masaya yatırılacak

6. Perakende Teknolojileri Konferansı, 1 Ekim Perşembe günü istanbul’da düzenlenecek.  Konferansta yaklaşık 60 girişimci, başta KMD Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere perakende sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelecek. Etkinlikte yenilikçi projeler ödüllendirilecek ve uluslararası arenaya da tanıtılacak. Perakende Teknolojileri Konferansı’nı yönetecek olan Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Kurucusu Uzman Dr. Kerem Dündar, ‘Zihnin Geleceği’ konulu bir sunum da gerçekleştirecek. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise ‘Türkiye’nin Geleceği Parlaktır’ başlıklı bir konuşma yapacak.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:47
  1. Perakende sektörü
  2. Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Şengün kimdir? Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?
    1. Ahmet Şengün kimdir? Ahmet Şengün..
    2. Bomba iddia! 'O maç sonrası Abdullah..
    3. Duygulara tercüman oldu...Bu kişiler..
    4. İnternet ticaretin merkezine yerleşti
    5. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    6. AK Parti’den dikkat çeken Ahmet..
    7. “Bilişim teknolojileri KOBİ’ler için..
    8. Akıncı stratejik görev üstlenecek
    9. Gözenek sıkılaştırıcı maske! Ev yapımı
    10. Kamu personel alımı yapan kurumlar iş..
    11. Fitch'ten yeni Türkiye mesajı: Pozitif..
    12. Perakendede iştah kabartan mesajlar!..
    13. Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
    14. Osmanlı barışını yeniden tesis..
    15. Zonguldak'ta eşek arısının soktuğu..
    16. Gençlerimiz Kanada’ya daha kolay..
    17. ABD 2 diplomatı ülkeden kovdu
    18. Türkiye S-400'lerin kurulum tarihini..
    19. Bakan Pakdemirli'den 'Süt zammı'..
    20. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı