Perakendede iştah kabartan mesajlar! Türkiye’ye güvenimiz tam yatırım niyetimiz devam ediyor

Perakende sektörüne yön veren profesyoneller ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Buluşmada 49 perakende grubunu bünyesinde bulunduran Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 2019’u değerlendirdi, 2020 öngörülerini paylaştı.

Zor dönemleri atlattık

Aynı zamanda MediaMarkt’ın CEO’su da olan Gökyıldırım, ekonomideki her türlü dalgalanmadan perakende sektörünün ciddi biçimde etkilendiğine dikkat çekerek “Kuşkusuz, zor dönemlerden geçtik ancak ülkenin dinamik yapısı bu günleri atlatmamıza imkân tanıdı, tanıyacak” dedi. Sektörün ilk 7 ayda yüzde 6 büyüdüğünü aktaran Gökyıldırım, “Şükür ki, gelirlerini devamlı arttıran firmalarımız mağazalarına yenilerini ilave ediyorlar. Türkiye’ye güvenleri tam. Yatırım arzuları da sürüyor” diye konuştu. Gökyıldırım, perakende satışların arttığını vurgulayarak, “İbrenin yukarı yönlü olması 2020 için umut verici. Durumun daha iyiye gideceğini tahmin ediyoruz” yorumunu yaptı. Geçen yılki hızlı dalgalanmaların yerini daha stabil bir ortama bıraktığını belirten Gökyıldırım, “Ancak enflasyonun artık hayatımıza girdiğini kabul etmeliyiz” şeklinde konuştu. Tüketicilerin alışveriş eğiliminin değiştiğinin altını çizen Gökyıldırım, “Kampanya hassasiyeti giderek artıyor. Firmalar da bu hakikati görerek birtakım adımlar atıyor. Örneğin daha evvel yüzde 30 kampanyalı satış yapanlar, bu oranı şu anda yüzde 40’a çıkardılar” şeklinde konuştu.

Çoklu kanala odaklanıyoruz

Online satışlara da değinen Gökyıldırım, şunları kaydetti: “Tüketici davranışlarının süratle değiştiği, dijitalleşmenin büyük hız kazandığı ve tüm pazarlama-satış kanallarının birbiriyle konuştuğu bir ortamda doğru teknoloji yatırımları başarının anahtarlarından biri haline gelmiştir. Hem sorunlarımızı aşmak hem de gelişimimizi hızlandırmak için doğru teknolojiyi doğru bir entegrasyonla süreçlerimize dahil etmek ve kullanmak verimliliğimizi de arttırmaktadır.

Rakamlar bu görüşü teyit etmektedir. Türkiye’de online ortamdan 30 milyar dolarlık bir ticaret yapılıyor. Perakendecilerin de online ortamdan yaptıkları satışların oranı yüzde 6 mertebesinde. Bu oranın iki senede yüzde 10 bulacağına ihtimal veriyoruz. Çünkü perakendecilerin çoklu kanala ciddi yatırımlar yapıyorlar.”

Perakende teknolojileri masaya yatırılacak

6. Perakende Teknolojileri Konferansı, 1 Ekim Perşembe günü istanbul’da düzenlenecek. Konferansta yaklaşık 60 girişimci, başta KMD Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere perakende sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelecek. Etkinlikte yenilikçi projeler ödüllendirilecek ve uluslararası arenaya da tanıtılacak. Perakende Teknolojileri Konferansı’nı yönetecek olan Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Kurucusu Uzman Dr. Kerem Dündar, ‘Zihnin Geleceği’ konulu bir sunum da gerçekleştirecek. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise ‘Türkiye’nin Geleceği Parlaktır’ başlıklı bir konuşma yapacak.