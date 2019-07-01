Perakende sektörü, teknolojik çözümleri ödüllendiriyor

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), perakende sektörüne en çok fayda sağlayan teknoloji çözüm ortaklarını ödüllendiriyor. Başvuruların 30 Ağustos’a kadar yapılabilecek olanödüller 1 Ekim’de düzenlecek törenle sahiplerini bulacak.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), perakende sektörüne en çok fayda sağlayan teknoloji çözüm ortaklarını ödüllendiriyor. Perakende sektörüne teknolojik çözüm üreten, yeni projeleri hayata geçiren, süreçlerde iyileştirme ve verimlilik sağlayan tüm teknoloji firmaları ve perakendeciler ödül programına başvurabilecek

Teknolojinin, sektörün tüm süreçlerine her geçen gün daha da dahil olmasıyla birlikte, verimli ve yenilikçi çözümler geliştiren teknoloji firmalarının ödüllendirilmesi, tüm sektöre duyurulması ve global arenalara taşınmasının önünün açılması amacıyla düzenlenen KMD Perakende Teknolojileri Ödülleri, 1 Ekim 2019’da sahiplerini bulacak.

Ödül programında dijitalleşmeye ve gelişime hizmet eden çözümlerin ve bu çözümleri geliştiren teknoloji çözüm ortaklarının ve perakendecilerin ödüllendirilmesi amaçlanıyor. Tüm başvurular ödül jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak. Ödül jürisi; perakende sektörünün önde gelen isimlerinden, uzmanlardan ve akademisyenlerden meydana geliyor.

Ödül programına perakende sektörüne teknolojik çözüm üreten, yeni projeleri hayata geçiren, süreçlerde iyileştirme ve verimlilik sağlayan tüm teknoloji firmaları 30 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar ödül programına başvurabilecek.

Tüm başvurular tamamlandıktan sonra jüri tarafından finalistler belirlenecek, finale kalan adaylar jüriye sunum yaparak çözümlerini anlatacaklar. Kazananlar ise 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Taksim’de düzenlenecek olan KMD Perakende Teknolojileri Konferansı’nda açıklanacak.

Bu sene ödül programında çözümü geliştiren teknoloji firmasının yanı sıra kendi içinde çözüm geliştirip kullanan perakendeciler de değerlendirmeye alınacak.

KMD Perakende Teknolojileri Ödülleri En İyi Teknoloji Çözümü Ödülü ve Perakendede En İyi Teknoloji Uygulaması Ödülü kategorisinde değerlendirilecek.

En İyi Teknoloji Çözümü Ödülü kategorosinde, perakende işletmelerin stoklarını kontrol etmelerine, ödeme sistemlerini geliştirmelerine, satışlarını artırmalarına, müşteri hizmetlerini geliştirmelerine, süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, perakende teknolojilerindeki yenilikleri içeren programlar/yazılımlar/uygulamalar ve bu çözümleri geliştiren teknoloji çözüm ortakları değerlendirilecek.

Perakendede En İyi Teknoloji Uygulaması Ödülü kategorisnde ise perakende firmalarının, operasyon iyileştirme ve verimlilik yönünde kendi bünyelerinde geliştirdiği teknolojik çözüm, uygulama vb projeler değerlendirilecek.