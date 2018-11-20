Perakende satışlar düştü, ciro arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Perakende Satış Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında perakende satış hacmi yüzde 3,4 düşüş gösterirken, ciro yüzde 22,5 yükseldi.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,7 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.