Perakende fiyatlar yüzde 0.9 arttı İstanbul’da, şubat ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO)1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi şubat ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 15,23, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalamada yüzde 19,95 arttı. İstanbul’da, şubat ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 arttı. Kentte perakende fiyatlar şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,37, toptan fiyatlar ise yüzde 23,00 yükseldi. Perakende fiyatlar, şubatta bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,06, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,79, gıda harcamalarında yüzde 1,45 artarken, giyim harcamalarında yüzde 1,27, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,03 azaldı.

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