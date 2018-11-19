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Perakende de satışlar düştü ciro yükseldi

Eylül ayı perakende satış endeksi verileri açıklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:39
Perakende de satışlar düştü ciro yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı perakende satış endeksi verilerini açıkladı. Buna göre eylülde, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA…

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aynı ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 24,7 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro da bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:39
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