Pepee'nin dilinden düşmeyen 'çütte' nedir?

Türkiye'de yerli çizgi film sektörü bundan 10-12 sene önce büyük bir atılım yaptı. Pepee ile başlayan serüven açılan çizgi film kanalları ve yapılan yerli filmlerle inanılmaz boyutlara geldi. Evlatlarımız son yıllarda neredeyse tamamen yerli yapımlar izler oldu. Bizim geleneklerimizi, Anadolu'nun özelliklerini ve yemeklerini bu filmler sayesinde öğrenen yeni nesiller sanırım arkasında gizli mesajların dolu olduğu yabancı yapımlarla büyüyen nesillerden çok daha şanslı...

Çocuklar merak ediyor

2008 yılında yolculuğuna başlayan Pepee çocuklara yöresel şarkılar ve yemekler konusunda önemli bir kaynak oldu. Bu çizgi filmi izleyen çocukların birçoğu annelerinden sık sık 'çütte' pişirmesini ister durumda. Peki, ama nedir bu çütte?

Çütte nedir?

Güney Anadolu bölgesinin lezzetli tariflerinden biridir çütte. Bulgur ve reyhanla hazırlanan bu atıştırmalık özellikle yaz sıcaklarıyla mücadele edildiği zaman tüketilir.

Çütte nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 su bardağı ince bulgur

5-6 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir miktar sıcak su

2 adet soğan

3-4 diş sarımsak

2 adet domates

Yarım demet reyhan

Yarım limon

1 adet sivri biber

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

İşe ince bulgurları sıcak suyla ıslatarak başlıyoruz. Bir tencereye bulguru alıp üzerine sıcak su ekliyoruz. Ardından tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika bekliyoruz.

Bulgur sıcak suda şişerken bir yandan soğan, sarımsak, domates, biber ve reyhanları doğruyoruz.

Bir miktar sıvı yağı tavada ısıtıp bulgurun içine ekliyoruz.

Salçayı da bulgurun içerisine ekleyip güzelce karıştırıyoruz.

Ardından soğan, domates, biber, reyhan, yarım limon suyu ve baharatları karışıma ekleyip güzelce karıştırıyoruz.

Bulguru kıvam alıncaya kadar yoğuruyoruz.

Sonrasında çütteye çiğ köfte gibi şekil verip, servis ediyoruz.

Çüttenin yanına ise en çok yakışan içecek hiç kuşkusuz ayran olacaktır.

Afiyet olsun.