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Pepe kırmızı kart gördü! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Pepe derbide gördüğü kırmızı kartla Galatasaray derbisini tehlikeye soktu. Portekizli'nin cezasına indirim gelmezse deneyimli oyuncu 29 Nisan'daki Galatasaray - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:53
Pepe kırmızı kart gördü! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Pepe maçın 30. dakikasında kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun bu kartı maçı etkilediği kadar siyah-beyazlıların 31. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiyi de etkileyebilir.

Yıldız savunmacı direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alacak. Beşiktaş Tahkim'e itiraz eder ve Pepe'nin cezasında indirim olmazsa deneyimli stoper TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde yer alamayacak.

FERNANDAO İLE ATIŞTI

Pepe gördüğü kırmızı kartın ardından alkış yaparak kenara doğru geldi. Bu sırada kulübede bulunan Fernandao ile Portekizli arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncusunu çekerek gerginliği azaltmaya çabaladı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 21:53
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