Pep Guardiola'dan transfer itirafı

Premier Lig ekiplerinden Manchster City'de Teknik Direktör Guardiola, radikal bir karara imza attı. Everton maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, "Ocak ayında hiçbir transfer yapmayacağız." dedi.

3 sezonda 600 milyon euro harcadılar

Maviler, transfere son 3 sezonda yaklaşık 600 milyon euro harcamıştı. Öte yandan Everton forması giyen Cenk Tosun, Manchester City maçında da yedek kulübesinde başlayacak. Teknik Direktör Marco Silva, son haftalarda olduğu gibi zorlu maçta da Richarlison'a forma şansı verecek.