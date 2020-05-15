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Spor

Pentatlon sporcuları "19 Mayıs" online yarışında buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:23:04 -
Pentatlon sporcuları "19 Mayıs" online yarışında buluşacak

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla online yarış düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, modern pentatlon sporcuları Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı '19 Mayıs 1919' tarihine atıfta bulunan yarışmada bir araya gelecek.

19 Mayıs Salı günü online yapılacak yarışmaya, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yer alan sporcular katılabilecek. Yarışmaya katılan sporculardan, 19 zıplama hareketi, 5 lazer atış ve 19 kez eskrim hedefine tuş yapmaları beklenecek.

Kadın ve erkek sporcuların kendi kategorilerinde yarışacağı yarışmada, ilk üç dereceye giren sporculara madalya, tüm yarışmacılara ise katılım belgesi verilecek.


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