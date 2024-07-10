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Dünya Pentagon'dan Rusya'yı çıldırtacak adım! Fitili ateşlediler
Dünya

Pentagon'dan Rusya'yı çıldırtacak adım! Fitili ateşlediler

Yeniakit Publisher
2024-07-10 19:23:00 -
Pentagon'dan Rusya'yı çıldırtacak adım! Fitili ateşlediler

ABD Savunma Bakanı Austin, ABD, Hollanda ve Danimarka'nın yer aldığı koalisyonun Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını sağlamak için çalıştığını vurgulayarak, 'F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak' diyerek fitili ateşledi.

Austin, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu"nda konuştu.

NATO'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde büyüyüp güçlenmesinden ve Rusya'nın "oluşturduğu zorluklarla" başa çıkma biçiminden gurur duyduğunu belirten Austin, "NATO'da üye sayımız Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 32'ye çıktı. Şunu iyi bilin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in (Ukrayna'daki) savaşı NATO'nun genişlemesinin sonucu değildir, Putin'in savaşı NATO'nun genişlemesinin nedenidir." ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA İDDİALI BİR GÜNDEMİMİZ VAR"

Austin, NATO'nun kolektif savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bu hafta iddialı bir gündemimiz var. İlk olarak Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü olan NATO planlarını uygulamaya geçireceğiz ve bu, herhangi bir yeni tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğimizi önemli ölçüde artıracak." diye konuştu.

"UKRAYNA BU YAZ F-16'LARI UÇURACAK”
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NATO üyeleri arasında endüstriyel kapasiteyi ve askeri üretimi artırmak için çalışacaklarını ifade eden Austin, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için askeri ve mali taahhütler üzerinde işbirliğini derinleştireceklerini kaydetti.

Austin, "Ülkelerden oluşan bir koalisyon Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamak için yorulmadan çalışıyor ve bugün Başkan Biden, Hollanda ve Danimarka Başbakanlarıyla birlikte, bu uçakların transferini duyurmaktan gurur duyar. F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." dedi.

ABD'nin NATO müttefikleriyle Hint-Pasifik'teki küresel ortaklarıyla bağlarını derinleştirmeye devam edeceğine de işaret eden Austin, Çin'in Ukrayna'da Rusya'ya destek vermesinden rahatsız olduklarını vurgulayarak, "Bu bize Avrupa-Atlantik güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği arasındaki derin ilişkileri hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Austin, ABD'nin müttefikleriyle güçlü ve güvende olduğunu belirterek, "NATO'yu zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişim yalnızca Amerika'nın güvenliğini zayıflatır." şeklinde konuştu.

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