Pentagon'dan itiraf: 'Elon Musk'a ait yapay zeka Grok'un askeri sürümü, İran'a yönelik saldırılarda kullanıldı'

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin, Elon Musk’ın şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zekâ modelinin İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia ettiği öne sürüldü.

The Independent gazetesinin haberine göre, Pentagon Dijital ve Yapay Zeka Ofisi Direktörü Cameron Stanley, ABD Mississippi Kuzey Bölgesi Mahkemesinde görülen bir dava kapsamında sunduğu yeminli beyanda, Musk'ın şirketi xAI'ın yapay zeka modelinin, ABD'nin ulusal güvenlik ve askeri operasyonlarında aktif rol aldığını iddia etti.

Pentagon'un xAI'ın geliştirdiği "Grok Gov Model" adlı sistemden yararlandığını belirten Stanley, modelin, ABD hükümetinin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve bazı özelliklerinin diğer yapay zeka modellerinde bulunmadığını savundu.

Stanley, Pentagon ile yazılım şirketi Palantir tarafından geliştirilen yapay zeka destekli komuta ve veri analiz platformu Maven Akıllı Sistem'e entegre edilen Grok modelinin, özellikle hedef tespiti, istihbarat faaliyetleri, askeri planlama süreçleri ve lojistik planlama aşamalarında kullanıldığını belirtti.

Grok Gov Model sisteminin Savunma Bakanlığındaki kullanım alanlarına örnek veren Stanley, "ABD ordusu, Destansı Öfke Operasyonu sırasında Maven platformu sayesinde 96 saat içinde 2 bin ayrı noktayı 2 binden fazla mühimmatla hedef aldı." ifadesini kullandı.

Amerikan Washington Post gazetesinin mart ayındaki haberinde de Pentagon'un, İran'a yönelik saldırıları planlarken Anthropic'in Claude modeli ile Maven Akıllı Sistemi'nden yararlandığı ileri sürülmüştü.

Maven sisteminin, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak İran'daki olası hedefleri belirlediği ve kesin konumlarını verdiği belirtilen haberde, sistemin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri saldırıyla ABD'ye getirilmesinde de kullanıldığı iddia edilmişti.