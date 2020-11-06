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Aktüel Pentagon'dan Esper'in istifa edeceği haberlerine yalanlama
Aktüel

Pentagon'dan Esper'in istifa edeceği haberlerine yalanlama

Yeniakit Publisher
2020-11-06 05:52:46 -
Pentagon'dan Esper'in istifa edeceği haberlerine yalanlama

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Mark Esper'in görevinden istifa etmek hazırlığında olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayarak bu iddiaların "birçok yönden yanıltıcı" olduğunu açıkladı.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, Amerikan NBC televizyonunun Esper'in istifa mektubunu hazırladığı haberine ilişkin, "NBC'nin haberi yanlış ve birçok yönden yanıltıcıdır. Açık olmak gerekirse Bakan Esper'in ne istifa etmek gibi bir niyeti var ne de kendisinden bir istifa mektubu sunması istenmiştir." açıklamasında bulundu.

MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürülmüştü.

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak hazırladığı da iddia edilmişi.

Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

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