Pentagon Personel Maaşlarını “Müttefik Bağışıyla” Ödeyecek

ABD'de federal hükümetin 1 Ekim itibarıyla kapanması, bütçesiz kalan kamu kurumlarını zor duruma soktu. Bu kurumların başında gelen Pentagon, maaş ödemeleri konusunda kaynak arayışına girdi. CNN’in haberine göre, maaş ödemelerinin sürdürülebilmesi için Trump’ın “bir müttefiki” tarafından yapılan 130 milyon dolarlık bağış devreye alınacak.

BAĞIŞ RESMİ OLARAK DOĞRULANDI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu bağışın maaşlar ve yan ödemeleri karşılamak için kullanıldığını belirtti. Parnell, bağışın yasal çerçevede, bakanlığın “genel bağış kabul yetkisi” kapsamında alındığını ifade etti. Yetkililer, bu tür bağışların özel izin gerektirmediğini ve prosedürlere uygun biçimde kabul edildiğini savundu.

YABANCI ETKİ TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Bağışın kaynağının açıklanmaması ise kamuoyunda ve Kongre’de eleştirilere neden oldu. Demokrat Senatör Chris Coons, anonim bağışların Amerikan ordusunu yabancı etki riski altına sokabileceğini belirterek, “Askerlerimizin maaşının kimin parasıyla ödendiğini bilmemek, ulusal güvenlik için büyük bir endişe kaynağıdır,” ifadelerini kullandı.

BİR GÜNLÜK MAAŞIN ÜÇTE BİRİNE DENK

Amerikan Girişim Enstitüsü'nden savunma bütçesi analisti Todd Harrison’a göre, 130 milyon dolarlık bağış Pentagon’un yalnızca bir günlük maaş yükünün üçte birini karşılayabiliyor. Bu veri, ABD ordusunun büyüklüğü ve mali yükü hakkında da çarpıcı bir tablo sunuyor.

GEÇİCİ BÜTÇE KRİZİ YİNE KAPILARI KAPATTI

ABD’de mali yıl her yıl 1 Ekim’de başlıyor. Ancak bu yıl Kongre, yeni mali yıl başlamadan geçici bütçeyi onaylayamadı. 2018-2019’dan bu yana ilk kez hükümet, yasal bütçesi olmadan faaliyetlerini sürdürmek zorunda kaldı. Yasa gereği, bütçesiz kalan federal kurumlar harcama yetkisini kaybediyor ve faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalıyor.

TRUMP’IN MÜTTEFİKİ KİM?

130 milyon dolarlık bağışı yapan müttefik ülkenin ismi gizli tutulurken, söz konusu yardımın diplomatik etkileri ve Trump’ın uluslararası bağlantılarına dair tartışmalar daha da büyüyecek gibi görünüyor. Beyaz Saray’dan şu ana kadar bağışın kaynağına dair detaylı bir açıklama yapılmadı.